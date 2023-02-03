ABD: Kuzey Kore masaya oturmuyor

Kuzey Kore'nin ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına nükleer silah dahil topyekun savaş ilkesi çerçevesinde karşılık verileceğini açıklamasının ardından, Washington cephesinden Pyongyang'a yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Kore'ye defalarca diyalog çağrısında bulunduklarını hatırlattı. "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik nihai hedef konusunda atabileceğimiz pratik adımlar hakkında Kuzey Kore ile masaya oturmaya hazır ve istekli olduğumuzu defalarca açıkça belirttik" diyen Price, "Ancak Kuzey Kore, birçok kez kesin ifadelerle şu anda böyle bir girişimde bulunma arzusu olmadığını ifade etti" şeklinde konuştu.

Bölgesel barış ve güvenlik için dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Kuzey Kore'den hesap sorması ve Pyongyang rejimine "ABD, müttefikleri ve daha geniş bir bölge için tehdit oluşturan sürekli provokasyonların bedelleri ve sonuçları olacağı" konusunda çok net bir mesaj göndermesi gerektiğini kaydeden Price, başta Güvenlik Konseyi kararları lehinde oy vermiş olan Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyeleri olmak üzere tüm ülkelerin Kuzey Kore konusundaki yaptırımlara uyma ve uygulama sorumluluğuna sahip olduğunu hatırlattı.

KUZEY KORE MEYDAN OKUMUŞTU



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lyold Austin'in Seul ziyaretinin "ABD'nin Kore Yarımadası'nı devasa bir savaş cephaneliğine ve kritik bir savaş bölgesine dönüşmesiyle sonuçlanacak tehlikeli senaryosunun güçlü bir göstergesi olduğu" savunularak, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına nükleer silah dahil topyekun savaş ilkesi çerçevesinde karşılık verileceği ifade edilmişti. Ayrıca, "Washington'un düşmanca politikası" nedeniyle Kuzey Kore'nin ABD ile herhangi bir diyalog arayışında olmadığı belirtilmişti.