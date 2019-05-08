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ABD, Maduro'ya karşı gelen eski istihbarat başkanına yaptırımları kaldırdı

ABD yönetimi, geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı gelerek muhalefet saflarına geçen eski Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı General Cristopher Figuera'ya uygulanan yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'nın eski Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Figuera'ya yönelik yaptırımları kaldırma kararını, bugün başkent Washington'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada duyurdu.

"Figuera'nın, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü destekleyen son hareketlerine bakarak, bugün ABD'nin Figuera'ya uyguladığı son yaptırımları kaldırdığını açıklıyorum." ifadelerini kullanan Pence, Venezuela ordu mensuplarına da Figuera gibi Maduro rejimine karşı gelmeleri çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından da karara ilişkin yapılan açıklamada, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC),geçen hafta Maduro rejimiyle bağlarını kopararak, Venezuela anayasası ve Ulusal Meclisinin tarafına geçen Figuera'ya uygulanan yaptırımları kaldırmıştır." ifadelerine yer verildi.

OFAC, 15 Şubat'ta Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.

- VENEZUELA'DAKİ OLAYLAR

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Juan Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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