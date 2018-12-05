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ABD Meksika sınırındaki güçlerin görev süresini uzattı

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırına konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattığını açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırına konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattığını açıkladı.
 
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı göçmen kervanına karşı İç Güvenlik Bakanlığına Savunma Bakanlığınca verilen desteğin süresinin uzatılmasını onayladı. Savunma Bakanlığınca İç Güvenlik Bakanlığına verilen desteğin 31 Ocak 2019'a kadar sürmesi kararlaştırılmıştır."
 
Bakanlık daha önce sınır güvenliği birimlerine yardımcı olmak üzere bölgede 15 Aralık'a kadar kalmak üzere 5 bin 900 asker sevk etmişti.
 
Pentagon bu süre zarfında sevkiyatın ABD ordusuna 72 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı.

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