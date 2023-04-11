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Dünya

ABD: Mısır'ın Rusya'ya silah sağladığına dair hiçbir belirti görmedik

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Mısır'ın Rusya'ya silah temin etmeyi planladığıyla ilgili basında yer alan iddialara ilişkin, 'Mısır'ın Rusya'ya silah sağladığına dair hiçbir belirti görmedik.' dedi.

AA11 Nisan 2023 Salı 20:57 - Güncelleme:
ABD: Mısır'ın Rusya'ya silah sağladığına dair hiçbir belirti görmedik
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Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey İrlanda ve İrlanda seyahati kapsamında yolculuk ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerikan basınında yer alan, Kahire yönetiminin şubat ayında Rusya'ya 40 bin roket göndermeyi planladığına ilişkin soruya Kirby, "Mısır'ın Rusya'ya silah sağladığına dair hiçbir belirti görmedik." yanıtını verdi.

Kirby, diplomatik temasların içeriği hakkında konuşmayacağını dile getirerek, "İlgili müttefiklere ve ortaklara ulaşıyor ve uygun şekilde konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır ile ABD arasındaki savunma işbirliklerine işaret eden Kirby, bu ülkenin önemli bir güvenlik ortağı olduğunu aktardı.

Washington Post gazetesi, sızdırılan bir ABD istihbarat belgesine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin şubat ayında Rusya'ya göndermek üzere 40 bin roket üretimi emri verdiğini, "Batı ile sorun yaşamamak için" üretim ve sevkiyatın gizli tutulması talimatını verdiğini iddia etmişti.

- ABD'li gazetecinin Rusya'da tutuklanması

Kirby, Biden'ın Rusya'da tutuklu ABD vatandaşı gazeteci Evan Gerşkoviç'in ailesiyle görüştüğünü belirterek, muhabire konsolosluk desteği sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

ABD'nin, Gerşkoviç'in "haksız yere tutuklandığını" açıklamasının ardından gazetecinin serbest bırakılmasıyla ilgili yürütülen sürecin henüz başında olduklarını söyleyen Kirby, Rusya tarafıyla bu konuda yaptıkları veya yapabilecekleri görüşmelere dair ise bilgi vermedi.

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