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Dünya

ABD: Nijer'deki gelişmelerin arkasında Rusya'nın olduğuna dair bir emare yok

ABD, Nijer'deki askeri darbenin arkasında Rusya'nın olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını bildirdi.

AA1 Ağustos 2023 Salı 19:29 - Güncelleme:
ABD: Nijer'deki gelişmelerin arkasında Rusya'nın olduğuna dair bir emare yok
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Nijer'deki gelişmeleri "darbe" şeklinde nitelememeye devam ederek, diğer yandan ülkedeki gelişmeleri saat saat yakından takip ettiklerini söyledi.

ABD'nin Nijer ile olan işbirliklerinin devam etmesinin demokratik kurumlar ve hukukun üstünlüğü ile olan uyumuna bağlı olduğunu yineleyen Kirby, bu hususta henüz herhangi bir karar verilmediğini ifade etti.

Kirby, Nijer'deki gelişmelerin arkasında Rusya olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını kaydederek, bu konuda çok endişeli olmadıklarını aktardı.

Diğer yandan güneydeki ülkelerin Rusya ile ortaklık etmelerinin çıkarlarına olmadığının farkına vardıklarını savunan Kirby, bu kapsamda Afrikalı liderlerin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz tahıl girişiminden ayrılması kararının kurbanı olduklarını" fark ettikleri değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Nijer'de terörle mücadele kapsamında 1000 kadar askeri olduğunu söyleyen Kirby, Amerikan askerlerinin diğer ülkelerin vatandaşlarını tahliye çabalarını desteklemek için kullanılması ya da Nijer içinde ya da yakınlarında ek kuvvet konuşlandırılmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Muhamed Bazum'un yönetiminin itibar görmesini istediklerini ve Bazum'un Nijer'in demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu vurgulayan Kirby, diğer yandan diplomasi için daralsa da hala bir alan olduğuna inandıkları mesajını verdi.

Kirby, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını tahliye etme çabalarının farkında olduklarını ve Nijer makamlarını bu tahliyelerin güvenli ve düzenli bir şekilde olmasını kolaylaştırmaya çağırdıklarını ifade etti.

Nijer'de ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik ise doğrudan bir tehdit belirtisi olmadığını söyleyen Kirby, ABD'nin ülkedeki varlığıyla ilgili pozisyonlarının henüz değişmediğini bildirdi.

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