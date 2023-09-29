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Dünya

ABD onayladı! Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni destek

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni yardım yapılmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

AA29 Eylül 2023 Cuma 09:25 - Güncelleme:
ABD onayladı! Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni destek
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Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden ayrılarak yeni bir tasarı haline getirilen ve Ukrayna'ya 300 milyon dolar yeni yardım yapılmasını öngören tasarıyı oyladı.

Geç saatlerde yapılan oylamada tasarı, 117 "hayır" oyuna karşı 311 "evet" oyuyla onaylandı.

Ukrayna'ya yapılacak yardımların 2024 Pentagon bütçesine dahil edilmesi, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında gerilime yol açmıştı.

PENTAGON VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BÜTÇELERİ DE ONAYLANDI

Öte yandan Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardımların paketten çıkarılmasının ardından Pentagon'un 826 milyar dolarlık bütçesini de onayladı.

Ancak bu onayın, ülkede potansiyel bir kapanmayı engellemeyeceği kaydedildi.

Meclis, ayrıca Dışişleri Bakanlığının bütçesine de onay verdi.

ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

"FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

  • Ukrayna yardımı
  • ABD Temsilciler Meclisi
  • 300 milyon dolar

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