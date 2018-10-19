ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Deyrizor'da camiyi vurdu
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, cuma namazı sırasında Suriye'nin Deyrizor ilinde camiyi hedef aldı.
- AA
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'ın çatıştığı Deyrizor ilinde camiyi hedef aldı.
Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, cuma namazı sırasında Deyrizor'un Süse ilçesindeki Osman bin Affan Camisi'ni vurdu.
Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Son iki günde en az 43 sivil öldü
Koalisyon uçakları dün Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti.
Önceki gün de aynı ilçeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu.
Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Deyrizor'da durum
Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında çatışmalar devam ediyor.
DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.
YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.
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