ABD öncülüğündeki koalisyonun Deyrizor'a saldırılarında 25 sivil öldü

Deyrizor'daki yerel haber ağlarının bildirdiğine göre, koalisyon güçleri, ilin doğu kırsalındaki Heccin ilçesine dün geceden bu yana onlarca hava ve kara saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 25 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor iline düzenlenen hava saldırılarında, sivillerin zarar gördüğüne ilişkin haberler aldıklarını belirterek, "Hastane ve sivil altyapıların hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgalini sürdürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

YPG/PKK, 6 bin üyesinin katıldığı çatışmalar sonucu 27 Eylül'de Süse belde merkezini ele geçirmiş ancak kısa süre sonra çekilmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalar kapsamında daha önce tamamen YPG/PKK'nın eline geçen Bagoz belde merkezinde ise iki örgütün işgali sürüyor.

Halihazırda DEAŞ'ın elinde tuttuğu Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köyleri saldırılara maruz kalıyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye'de iki bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.