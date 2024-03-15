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Dünya

ABD ''Osprey''leri yeniden havalandırdı

Japonya'daki ABD kuvvetleri, Kasım 2023'te düşmesi sonrası yerde tutulan 'CV-22 Osprey' tip askeri nakliye uçağını Okinawa'da yeniden havalandırdı.

AA15 Mart 2024 Cuma 09:07 - Güncelleme:
ABD ''Osprey''leri yeniden havalandırdı
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Japonya Savunma Bakanlığı, ABD'nin, "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçaklarını, bakım ve eğitim sonrası ülke içinde "safhalar halinde" havalandıracağını açıkladı.

Merkezi hükümet yetkilileri, Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderildiğini bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, ABD kuvvetleri, Kasım 2023'te düşmesiyle hangara çekilen "CV-22 Osprey" tip uçaklarını yeniden havalandırdı.

NHK'nin görüntülerine, Okinawa'nın Ginowan bölgesindeki ABD'ye ait MCAS Futenma Hava Üssü'nden "CV-22 Osprey" uçaklarının kalkış yaptığı yansıdı.

- KAZA RAPORU DUYURULMADI

Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.

Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.

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