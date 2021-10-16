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Dünya

ABD özür dilemişti, şimdi tazminat ödeyecek

ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ağustos ayında düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden 10 Afgan'ın yakınlarına tazminat ödeme taahhüdünde bulundu. ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğunu 29 Ağustos'ta, Kabil Havalimanı yakınlarında hava saldırısı düzenlemişti.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 11:37 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:37
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, hayatını kaybeden Afganların ailelerinin ABD'ye yerleştirilmesine yardımcı olmak için Bakanlık bünyesinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kirby, ailelere para ödenmesine ilişkin kararın Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl ile saldırıda hayatını kaybeden Zemari Ahmadi'nin çalıştığı ABD merkezli yardım kuruluşu Nutrition and Education International'ın (NEI) kurucusu ve başkanı Steven Kwon arasında yapılan görüşmenin ardından geldiğini söyledi.

ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğunu 29 Ağustos'ta, Kabil Havalimanı yakınlarında hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, saldırının tüm sorumluluğunu üstlendiğini bildirmiş ve özür dilemişti. McKenzie, eylül ayında hayatını kaybeden Afganların ailelerine tazminat ödemeyi düşündüklerini dile getirmişti.

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