Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye 250 tır dolusu silah gönderdiği iddia edildi

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'nin içersinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne 250 tır dolusu silah gönderdiği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye-Irak sınırındaki Hajin kentinin DAEŞ'ten alınması için operasyona hazırlanılıyor. 
 
ABD operasyona katılacak terör örgütü PKK/YPG'ye 250 tırla silah ve zırhlı araç gönderdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne gönderilen silahlar içerisinde makineli tüfekler, havan topları ve diğer hafif silahlar olduğu belirtiliyor. 
 
ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye şimdiye kadar 4 bin 700 tır dolusu silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtiliyor.
 
(NTV)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA