ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye 250 tır dolusu silah gönderdiği iddia edildi
ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'nin içersinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne 250 tır dolusu silah gönderdiği iddia edildi.
Suriye-Irak sınırındaki Hajin kentinin DAEŞ'ten alınması için operasyona hazırlanılıyor.
ABD operasyona katılacak terör örgütü PKK/YPG'ye 250 tırla silah ve zırhlı araç gönderdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne gönderilen silahlar içerisinde makineli tüfekler, havan topları ve diğer hafif silahlar olduğu belirtiliyor.
ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye şimdiye kadar 4 bin 700 tır dolusu silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtiliyor.
(NTV)
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