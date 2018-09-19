ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye 250 tır dolusu silah gönderdiği iddia edildi

Suriye-Irak sınırındaki Hajin kentinin DAEŞ'ten alınması için operasyona hazırlanılıyor.

ABD operasyona katılacak terör örgütü PKK/YPG'ye 250 tırla silah ve zırhlı araç gönderdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne gönderilen silahlar içerisinde makineli tüfekler, havan topları ve diğer hafif silahlar olduğu belirtiliyor.

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye şimdiye kadar 4 bin 700 tır dolusu silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtiliyor.

(NTV)