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Dünya

ABD polisi siyahi bir kişiyi 96 kurşun sıkarak öldürdü

ABD'nin Chicago kentinde 4 polis, emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurduğu siyahi Dexter Reed'i, çıkan çatışma sonucu 96 kurşun sıkarak öldürdü.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
ABD polisi siyahi bir kişiyi 96 kurşun sıkarak öldürdü
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Chicago Sivil Polis Sorumluluğu Dairesi (COPA), West Garfield Park bölgesinde 21 Mart'ta ölümle sonuçlanan çatışmayla ilgili polise ait vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

Video kaydına göre, SUV tipi beyaz bir aracın etrafını saran 4 polis memuru, 26 yaşındaki Reed'e "kapıyı aç" diye bağırırken sonrasında karşılıklı onlarca el silah sesi duyuldu.

COPA'nın ön raporunda, silahını ilk ateşleyenin Reed olduğu, polisin daha sonra karşılık verdiği belirtilse de kamuya açık görüntülerde bunun net olmadığı görüldü.

Hastaneye kaldırılan Reed'in hayatını kaybettiği, olayda bir polis memurunun ise bileğinden yara aldığı kaydedildi.

POLİSLER, 41 SANİYEDE 96 KURŞUN SIKTI

Polis çatışmalarını inceleme yetkisi olan kuruluş COPA, söz konusu olayda şüpheli siyahi gence 41 saniyede 96 kurşun sıkan polis memurlarının, soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmalarını istedi.

ABD'li Senatör Dick Durbin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Dexter Reed'in vurulduğu anları gösteren videodaki şiddetin "şoke edici" olduğunu belirtti.

Durbin, "Kolluk kuvvetlerimiz, topluma onur ve cesaretle hizmet eder ve birçok riskle karşı karşıyadır. Ancak uymaya yemin ettikleri yüksek standartları takip edemeyenlerin sorumlu tutulması gerekir. Kapsamlı bir soruşturmanın adil ve zamanında yürütüleceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

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