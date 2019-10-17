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ABD: Rakka ve Tabka'dan çekildik

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası'ndan çekildiğini açıkladı.

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Albay Caggins, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeye devam ediyor. 16 Ekim'de Lafarge Çimento Fabrikası'nı, Rakka ve Tabka'yı boşalttık." ifadelerini kullandı.
 
Askeri kaynaklar, ABD'nin bölgedeki askerlerini Ayn el Arab'daki (Kobani) üssüne naklettiğini, oradan da askeri nakliye uçaklarıyla ülkeden çıkaracaklarını belirtti.
 
Yetkililer, tahliye edilen ABD askerlerinin bölgedeki ülkelerde konuşlandırılacağını ifade etti.
 
ABD, 2017'de Rakka'yı DEAŞ'tan almak üzere YPG/PKK'ya resmi olarak silah vermeye başlamıştı.
 
ABD'nin şehri boşaltması üzerine terör örgütü YPG/PKK'nın rejimi Rakka'ya davet ettiği basına yansımıştı.
 
Tabka ilçesi ise ABD tarafından Rakka'nın operasyonu öncesi terör örgütü YPG/PKK unsurları helikopterlerle nakledilip, DEAŞ'tan alınmıştı. 

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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