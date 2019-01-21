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ABD, Rus hava savunma sistemlerini kullanıyor

ABD ordusu, eğitim tatbikatı sırasında Rus hava savunma sistemlerini kullanıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD ordusundaki Apache pilotları, saldırı taktikleri eğitimlerini Rus yapımı Osa (SA-8 Gecko) ve Tor hava savunma sistemlerini kullanarak yapıyor.
 
ABD ordusu Mississippi Ulusal Muhafızlarının ev sahipliği yaptığı büyük ölçekli, geleneksel ve özel harekât tatbikatı olan Southern Strike Tatbikatı'nda 148. Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı'nın (ASOS) AH-64 Apache helikopterlerine koordineli Ortak Terminal Saldırı Sistemi olarak Rus yapımı Osa ve Tor kısa menzilli yerden havaya ateşlenen füze sistemlerini kullandı.
 
ABD ordusu, bazı tatbikatlara ekstra gerçeklik katmak için gerçek savaş araçları ve hava savunma sistemlerini kullanıyor.

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