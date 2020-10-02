star.com.tr 02 Ekim 2020 Cuma 22:56 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 23:09

ABD'nin Karayipler ile Orta ve Güney Amerika'daki askeri operasyonlarından sorumlu Güney Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın "başarılı" olduğu belirtildi.

Güney Komutanlığı sözcüsü verdiği demeçte, USS William P. Lawrence savaş gemisinin, Venezuela'nın uluslararası sularda aşırı deniz iddiasına meydan okumak için bir seyir özgürlüğü operasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Uluslararası hukuka uygun olarak küresel, barışçıl bir şekilde navigasyon özgürlüğü operasyonlarını düzenli olarak yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Venezuela, ABD savaş gemisinin kıyı açıklarındaki varlığını "kasıtlı bir provokasyon eylemi" olarak nitelendirerek kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza yaptığı açıklamada, güdümlü bir füze destroyeri USS William P. Lawrence'ın kıyı açıklarına yerleştirilmesinin "Karakas'ı sindirme niyeti" olduğunu söyledi.

Arreaza, savaş gemisinin 24 deniz mili Venezuela Bitişik Bölgesi içinde olduğunu, "Venezuela kıyılarından 16.1 deniz mili uzaklıkta" olduğunu belirtti.

Nicolas Maduro'nun başkanlığını tanımayan ABD, Karakas yönetiminin açıklamalarını görmezden gelerek Venezuela'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Güney Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gayri meşru Maduro rejimi, uluslararası hukuka aykırı bir iddiayla, 12 deniz mili karasularının ötesine üç deniz mili uzanan bu uluslararası sular üzerinde uygunsuz bir şekilde aşırı kontrol iddiasında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Arreaza söz konusu askeri faaliyet ile ilgili, "Bu açıkça kasıtlı bir provokasyon eylemi, aynı zamanda düzensiz ve çocukça" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayı başlarında Karayipler'de büyük uyuşturucu karşıtı operasyonun bir parçası olarak USS William P. Lawrence ve diğer Donanma ve Sahil Güvenlik gemilerinin konuşlandırıldığını açıklamıştı.

ABD-Venezuela gerginliği, İran'ın Güney Amerika ülkesindeki yakıt kıtlığını hafifletmek için beş tanker göndermesinin ardından son aylarda giderek arttı.

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