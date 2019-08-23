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Çin tehdidi sonrası ABD aksiyona geçti! Savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı

Çin'in Tayvan'a F-16 satışında yer alan ABD'li şirketlere yaptırım tehdidinin ardından ABD'nin Tayvan Boğazı'na bir savaş gemisi gönderdiği bildirildi.

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Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığından (MND) yapılan açıklamada, adı tespit edilemeyen ABD'ye ait savaş gemisinin, Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığı ifade edildi.

MND sözcüsü Şı Şun-vın, yaptığı açıklamada, Bakanlığın Tayvan civarında her türlü hava ve deniz hareketini yakından takip ettiğini ve herhangi yeni bir gelişmeden basının haberdar edileceğini belirtti.

Gemi, bu yıl Tayvan Boğazı'ndan geçen ABD'ye ait yedinci savaş gemisi oldu.

ABD'ye ait bir savaş gemisi son olarak Çin'in yayımladığı "Beyaz Kitap" raporunun ardından 24 Temmuz'da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Çin, çarşamba günü, ABD yönetiminin Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 savaş uçağı satışı kararından vazgeçmediği takdirde satışla bağlantılı ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacağını bildirmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'nin Tayvan'a savaş uçağı satışı planından "ivedilikle vazgeçmesi" ve Tayvan yönetimiyle tüm askeri ilişkilerini sonlandırması gerektiğini söylemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, Tayvan'a her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

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