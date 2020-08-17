ABD savaş uçağı Suriye ordusunu vurdu

AA 17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:44 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:44

ABD'ye ait savaş uçağının Haseke kırsalında rejime ait kontrol noktasını hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 1 rejim askeri öldü, 2 asker yaralandı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ABD askeri konvoyu, Haseke kırsalında yer alan Kamışlı ilçesinin güneyindeki Ebu el-Deheb köyünden geçerken Esed rejimine ait askeri kontrol noktasına takıldı.

Konvoyun geçiş izni vermeyen rejimin kontrol noktasına ABD uçakları ağır makineli silahla ateş açtı.

En az 1 rejim askerinin öldüğü saldırıda yaralanan 2 asker hastaneye sevk edildi.

- REJİMİN HASEKE'DEKİ VARLIĞI

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor.

Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor.



Haseke ilindeki bazı devlet kurumları ise Esed rejiminin kontrolünde bulunuyor.