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ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin, 'Bakan Akar, yani onlar (Türkler) stratejik bir ortaktır ve her zaman halletmemiz gereken zorluklar olacaktır. Onun için hazır buradayken oturup konuştuk. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor.' dedi.

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Arnavutluk Savunma Bakanı Otla Xhaçka ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir ara gelen Shanahan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki konulara ilişkin bir ilerleme kaydedip kaydetmediğine yönelik soruya Shanahan, şu yanıtı verdi:

"Kaydettim. Bakan Akar, yani onlar (Türkler) stratejik bir ortaktır ve her zaman halletmemiz gereken zorluklar olacaktır. Onun için hazır buradayken oturup konuştuk. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor. Bu da o görüşmelerden biriydi herhangi bir not yok. Nerede tıkandık, nasıl çıkarız gibisinden bir şeydi ve ben şunu ifade ettim; biz pozisyonlardan ziyade menfaatlere odaklandık."

Shanahan ayrıca, "(Türkiye'ye) Müşterek taaruz uçağını (F-35) teslim ettiğimizde onu ziyaret etmek istediğimi söyledim." diye konuştu.

Bakan Akar, Amerikan Türk Konseyi (ATC) 37. Yıllık Konferansı kapsamında Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette, salı günü Shanahan ile görüşmüştü.

- TÜRKİYE İLE GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

Diğer taraftan, gün içinde Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgenin Türkiye tarafından kontrol edilmesi konusundaki bir soruya Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, toplantı sonrası yazılı yanıt verdi.

Summers, "Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik kaygılarına yönelik Türkiye ile yoğun görüşmelere devam ediyoruz. Bugüne kadarki görüşmelerimiz verimli geçti. Kuvvetlerimizi çekerken koalisyonla beraber Suriye'de DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesini sağlayacağımıza ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir güç boşluğunu engellemek, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak ve DEAŞ ile mücadelede ortaklarımızı korumak dahil Başkan'ın (Donald Trump) Suriye'deki diğer hedeflerine de ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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