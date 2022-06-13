ABD Savunma Bakanı Austin, Tayland Başbakanı Chan-ocha ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in ziyaretinin ABD-Tayland askeri ittifakını derinleştirmek ve genişletmek için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Tayland basınındaki haberlerde, Başbakan Chan-ocha'nın ABD'den F-35 savaş uçakları dahil olmak üzere silah tedarikini görüşeceği aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı'nın Tayland temaslarının, Çin'in bölgede artan etkisine karşı güç dengesi oluşturmaya çalışması açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Austin'in, savunma bakanı olarak ilk kez Bangkok'a ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

10-12 Haziran'da merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da 19'uncu "Shangri-La Diyaloğu Forumu" düzenlenmişti.

40'ı aşkın ülkeden dışişleri bakanları ile üst düzey yetkililerinin katıldığı, küresel ve bölgesel savunma konularının ele alındığı foruma, ABD-Çin rekabeti damgasını vurmuştu.