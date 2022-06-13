İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2022 Pazartesi / 14 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2679
  • EURO
    18,1142
  • ALTIN
    1031.46
  • BIST100
    2531.91
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Savunma Bakanı Austin, Tayland Başbakanı Chan-ocha ile bir araya geldi
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, Tayland Başbakanı Chan-ocha ile bir araya geldi

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha ile bölgesel ittifakın güçlendirilmesini görüştü.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in ziyaretinin ABD-Tayland askeri ittifakını derinleştirmek ve genişletmek için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Tayland basınındaki haberlerde, Başbakan Chan-ocha'nın ABD'den F-35 savaş uçakları dahil olmak üzere silah tedarikini görüşeceği aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı'nın Tayland temaslarının, Çin'in bölgede artan etkisine karşı güç dengesi oluşturmaya çalışması açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Austin'in, savunma bakanı olarak ilk kez Bangkok'a ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

10-12 Haziran'da merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da 19'uncu "Shangri-La Diyaloğu Forumu" düzenlenmişti.

40'ı aşkın ülkeden dışişleri bakanları ile üst düzey yetkililerinin katıldığı, küresel ve bölgesel savunma konularının ele alındığı foruma, ABD-Çin rekabeti damgasını vurmuştu.

  • Llyod Austin
  • Prayuth Chan-ocha
  • Tayland

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.