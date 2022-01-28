ABD Savunma Bakanı Austin'den Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında açıklama

AA 28 Ocak 2022 Cuma 21:26 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 22:17

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Rusya-Ukrayna krizi üzerine ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin, Rusya'nın Belarus ve Kırım dahil Ukrayna sınırı boyunca yüz binlerce asker yığdığını ve bu yığınağı artırdığını dile getirdi.

Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerinin yanı sıra Kuzey Atlantik ve Akdeniz'de de askeri faaliyetlerini artırdığına işaret eden Austin, "Putin'in bu güçleri Ukrayna'ya karşı kullanmak için henüz nihai bir karar verdiğine inanmıyoruz ama açıkçası artık bunu yapma kabiliyetine erişmiş durumda." dedi.

Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

ABD'nin muharebe amacıyla Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini yineleyen Austin, ABD vatandaşlarının tahliye edilmesi konusunda asker gönderme seçeneğine ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu ifade etti.

Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde felaket olacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna'ya askeri ekipman desteği vermeye devam edeceklerini belirten Milley, Rusya'nın NATO ülkelerinden herhangi birisine müdahalesi durumunda NATO anlaşmasının beşinci maddesi kapsamında güçlü bir NATO gücünün karşılık vereceğini söyledi.