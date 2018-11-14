ABD Savunma Bakanı Mattis Katarlı mevkidaşı Attiye ile görüştü

İki bakan toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Katar'ın Orta Doğu'da barış ve istikrar için uzun süredir ABD'nin dostu ve askeri ortağı olduğunu belirten Mattis, "Şunu belirtmeliyim ki son zamanlarda oldukça başarılı bir şekilde Macaristan'dan, Afganistan'da NATO misyonuna malzeme nakletmesi Katar'ın küresel erişim gücünü ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

ABD ordusu için üs ve komuta merkezi sağlayan Katar'a teşekkür eden Mattis, bugün toplantıda iki ülke arasındaki askeri ilişkileri daha da derinleştirmeyi ele alacaklarını belirtti.

ABD'nin kucaklayıcı bir "Stratejik Ortadoğu İttifakını" desteklediğini vurgulayan Mattis, "Bu konsepti gerçekleştirmek ve düşmanları caydırmak üzere bölgedeki ortak ve müttefiklerle çalışma amacına bağlıyız." diye konuştu.

Katar Savunma Bakanı el Attiye de ülkesi ile ABD arasında ortak saygı, vizyon üzerine kurulu stratejik bir ilişkisinin bulunduğuna dikkati çekti.

El Attiye, "Katar ve ABD birçok kez saldırılara karşı ve özgürlük için hem benim bölgemde hem de dünyanın başka yerlerinde birlikte hareket etmiştir. Katar devleti nerede ihtiyaç duyulmuşsa destek sağlamak için geri durmamıştır." ifadesini kullandı.

İki bakan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Mattis Meksika sınırını ziyaret edecek

Mattis, Orta Amerika'dan ABD'ye gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırına sevk edilen kuvvetleri ziyaret etmek üzere bölgeye gideceğini açıkladı.

Meksika sınırına asker konuşlandırmanın maliyeti ile ilgili bir soru üzerine Mattis, bölgeye sevk edilen 7 binde fazla askerin maliyeti üzerine çalıştıklarını belirterek, "Yarın sınırı ziyaret edeceğim." dedi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise Mattis'in yarın Texas'a giderek orada sınır güvenliği için sevk edilmiş askerleri ziyaret edeceği belirtildi.