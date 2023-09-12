ABD Savunma Bakanlığı, ''2023 Siber Stratejisi'' hakkında bilgi verdi

Siber Politikadan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mieke Eoyang, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında yeni strateji hakkında bilgi verdi.

Eoyang, Pentagon'un 2023 Siber Stratejisi'nin 2018'de belirlenen önceliklerin üzerine geliştirildiğini belirterek "Bu strateji, saldırı ve savunma operasyonlarını yürütme deneyimimizden yararlanmaktadır." dedi.

Yeni stratejinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda siber operasyonların nasıl kullanıldığını yakından gözlemlenmesi ve bunun büyük ölçekli askeri operasyonlara entegrasyonu konusunda da bilgiler içerdiğini kaydeden Eoyang, "Bu çatışmanın bize gösterdiği şey, diğer savaş yeteneklerinin yanı sıra entegre siber yeteneklerinin de önemidir." ifadesini kullandı.

Eoyang, Rusya'nın siber alanda önemli bir "tehdit" olarak görüldüğünü belirterek söz konusu stratejinin, "Çin Halk Cumhuriyeti ve İran'ın yanı sıra ulus ötesi suç örgütlerinden gelen fidye yazılımı çeteleri, siber hırsızlar ve bilgisayar korsanları gibi diğer kalıcı tehditleri de tanımladığını" kaydetti.