ABD Senatosu'ndan soykırımcı İsrail'e yeni katliam desteği! Onayladılar

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 201. gününde sürüyor.

ABD SENATOSU'NDAN SOYKIRIMCI İSRAİL'E YENİ KATLİAM DESTEĞİ

ABD Senatosu, içinde Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta sonu onaylayarak Senato'ya gönderdiği dış yardım paketi, Senato Genel Kurulu'nda gece geç saatlerde yapılan oylamada 18 hayır oyuna karşılık 78 evet oyu ile kabul edildi.

İçinde 4 ayrı tasarıyı barındıran ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarı, senatörlerin ezici çoğunluğu ile onaylanırken, aralarında bağımsız Senatör Bernie Sanders gibi isimlerin de olduğu bazı Demokrat isimler İsrail'e verilen desteğe, bazı Cumhuriyetçi senatörler de Ukrayna'ya sağlanan desteğe karşı çıkarak hayır oyu verdi.

Senato onayının ardından Beyaz Saray'a gönderilen pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

Senato'da onaylanan pakette yer alan son tasarıda ise ABD'de bulunan Rusya'ya ait varlıkların dondurularak Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılabilmesinin ve TikTok'un ABD'de yasaklanmasının da önü açılıyor.

- BİDEN'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, tasarının masasına ulaşmasıyla birlikte çarşamba günü tasarıyı imzalayacağını bildirdi.

Biden, tasarının yasalaşmasının ardından ABD'nin en hızlı şekilde Ukrayna'ya destek göndereceğini, bununla birlikte "İran tehdidine karşı" İsrail'e askeri destek sağlanacağını ve Gazze dahil çeşitli insani kriz bölgelerine yardım göndereceklerini belirtti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:38 ABD Senatosu, içinde Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdi.

04:41 ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği bir haftadır devam ediyor. İsrail'in saldırılarına karşı öğrenciler üniversite kampüsünde protesto ediyor.

04:22 Uydu görüntüleri, Türkiye tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirilen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail'in 7 Ekim sonrasında askeri amaçlarla kullandığını gösteriyor.

03:17 İsrail ordusunun çok yakında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan işgal başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

02:12 Güney Afrika Cumhuriyeti, uluslararası topluma, Gazze'de ortaya çıkarılan toplu mezarlarla ilgili acil ve kapsamlı soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

02:08 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

01:48 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine saldırısı sonucunda en az 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

01:22 İsrail'in cezaevlerinde idari tutuklu olarak bulunan Filistinlilerin sayısının 3 bin 660'ın üzerine çıktığı bildirildi.

00:12 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik olası kara saldırısı planından "hala endişeli" olduklarını belirterek, bu konuda iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

00:01 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail'in geri çekilmesinin ardından bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturmaya taraf olmadığını ve bu mezarlarla ilgili soruşturma konusunda İsrail'e güvendiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla bir süredir Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar'ın başkenti Doha'da mart ayında başlayan müzakereler daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye taşınmıştı.