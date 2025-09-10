İSTANBUL 28°C / 20°C
Dünya

ABD siyasi arenasında gerilim: Trump ve İsrail destekçisi fenomen Charlie Kirk boynundan vuruldu

ABD'nin Utah eyaletinde, Turning Point USA kurucusu ve Trump destekçisi Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde açık alanda konuşma yaparken boynundan vuruldu. Saldırı anı kameralara yansıdı. FBI saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıca Trump'ın dua istediği Kirk'in İsrail'e destek verdiği biliniyor.

10 Eylül 2025 Çarşamba 22:54
Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Boynuna yakın bölgeden vurulan Kirk'in saldırıdan sağ kurtulup kurtulmadığı yönünde henüz net bir açıklama yapılmadı.

ABD medyasında, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve polisin soruşturma başlattığı bilgileri yer aldı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

TRUMP, SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Başkan Donald Trump, Charlie Kirk'in vurulduğu haberini doğrularken, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi.

Trump, "Hepimiz vurulan Charlie Kirk için dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. Tanrı onu korusun." diye yazdı.

FBI Direktörü Kash Patel de, X'e yazdığı mesajda, "Dualarımız Charlie, sevdikleri ve etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E DESTEK VERDİĞİ BİLİNİYOR

Ayrıca, İsrail'i desteklediği bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk için işgalci Netanyahu da, X üzerinden "dua ettiğini" belirtti.

