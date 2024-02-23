ABD, Sudan'a silah sevkiyatı endişesi taşıyor

ABD hükümeti Sudan'daki savaşın sonrasına hazırlanıyor. Washington'ın Sudan'daki savaşın "ertesi günüyle" ilgilendiği ve çatışmanın ardından yönetimin sivillere geri verilmesine odaklandığı iddia edildi.

ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee, kısa bir süre önce Afrika Birliği Zirvesi ile bağlantılı olarak Etiyopya'nın Addis Ababa kentine gitti.

Kendisine USAID Afrika Yönetici Yardımcısı Monde Muyangwa, Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Mike Hammer ve Sudan Büyükelçisi John Godfrey eşlik etti, Sudan'da devam eden çatışma ve insani krize odaklanan bir dizi toplantı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda ki yetkililerin Sudan'daki çatışmanın durdurulması, insani yardımın kolaylaştırılması ve Sudan halkını çatışma sonrası yönetime hazırlamak için demokrasi yanlısı sivillerin desteklenmesine odaklandığı bildirdi.

Phee, ABD'nin uzun zamandır Sudan halkının yanında ve askeri yönetime karşı durduğunu, Sudan'daki çatışmanın sona erdirilip sivil yönetimin yeniden tesis edilmesinin Washington için yüksek öncelikler olduğunun altını çizdi.

Sudan'daki farklı grup ve bölgelerden kadın sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Phee, Sudanlı kadınların siyasi sürece ve çatışma sonrası sivil hükümete katılımının önemini vurguladı.

Ayrıca çatışmalarda cinsel şiddetin (CRSV) giderek daha fazla hedefi haline gelen kadınlar ve kız çocukları üzerindeki ciddi etkiyi, CRSV ve diğer suçların faillerinin sorumlu tutulmasının yollarını tartıştı.

POPÜLER KURULUŞLAR

Bakan Yardımcısı Phee, üst düzey yetkililer, halk örgütlerinin liderleri ve Direniş Komitesi üyeleriyle de konuşma fırsatı buldu.

Bu kişilerin, insani yardım sağlamak için çalışan yerel aktörlerle uluslararası toplum katılımını genişletmesini ve çatışmadan en çok etkilenenlere destek sağlamak için gösterdikleri cesur çabaları takdir etti.

Görüşmelerde Sudan ordusu ve RSF liderlerine çatışmaları sona erdirmeleri, sahada giderek kötüleşen koşulları ele almak üzere insani yardım erişimini kolaylaştırmaları için baskı yapma çabaları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Phee ayrıca Taqaddum demokrasi yanlısı cephe üyeleriyle de bir araya geldi ve kadınlara, gençlere, sivil topluma, taban örgütlerine ve tarihsel olarak ötekileştirilmiş toplulukların temsilcilerine odaklanarak daha da çeşitlenmelerini teşvik etti.

Sudanlı sivillerin hep bir ağızdan konuşmalarını sağlamayı amaçlayan bu girişimler, insani yardımın kolaylaştırılması, çatışmaların sona erdirilmesi ve çatışma sonrasında yönetimin sivillere geri verilmesi çağrısında bulunuyor.

ABD'li yetkililer, çatışmanın sona erdirilmesi, insani yardımın kolaylaştırılması ve Sudanlı sivillerin desteklenmesine yönelik çok taraflı çabalar konusunda kilit paydaşlarla istişarede bulundu.

BÜYÜK ENDİŞE

Sudan Büyükelçisi Godfrey, gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Sudan Ordusu ve RSF'ye verilen dış destekten derin endişe duyduğunu söyledi. "Sudan ile İran arasında yeniden başlayan ilişkilerin İran'ın SAF'a (Sudan Silahlı Kuvvetleri) malzeme desteğini de içerebileceğine dair haberler var, bu da son derece rahatsız edici ve bizim için büyük bir endişe kaynağı." ifadelerini kullanan Godfrey, ABD'nin dış aktörlerini maddi yardım sağlamaktan kaçınmaya çağırdığını, çünkü bunun çatışmaları ve çatışmadan müzakere yoluyla çıkma ihtimalini azalttığını belirtti.