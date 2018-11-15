Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Anayasa Komisyonunun yıl sonuna kadar kurulmasından Rusya'yı sorumlu tutuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Anayasa Komisyonunun yıl sonuna kadar kurulmasından Rusya'yı sorumlu tuttuklarını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özel Temsilci Jeffrey, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD olarak hedeflerinin, Türkiye'nin 27 Ekim'de ev sahipliğinde Rusya, Fransa ve Almanya'nın da katıldığı İstanbul'daki Suriye konulu dörtlü zirvenin alınan karara paralel olarak Suriye'de yıl sonuna kadar anayasa komisyonunun kurulması olduğunu söyleyen Jeffrey, "Suriye'deki Anayasa Komisyonunu yıl sonuna kadar kurma sözünün yerine getirilmesinden Rusya'yı sorumlu tutuyor ve bölgedeki etkisini Şam rejimini masaya getirmesi için kullanmasını umuyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla İstanbul'da Suriye konulu zirve yapılmıştı.

Zirvede, Suriye ihtilafına dair son gelişmeler, bu ihtilaftan kaynaklanan bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik risk ve tehditler karşısındaki ortak kaygılar ve 2018 yılı sonuna kadar anayasa komisyonunun kurulması ele alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA