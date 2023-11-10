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Dünya

ABD Suriye'de İranlı grupları vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ABD hava saldırısının, İran yanlısı grupların saldırılarına karşılık yapıldığını ileri sürdü.

AA10 Kasım 2023 Cuma 01:10 - Güncelleme:
ABD Suriye'de İranlı grupları vurdu
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önceki akşam Suriye'de İran yanlısı gruplara yönelik ABD hava saldırısının, bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında, Suriye'de ABD uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısı hakkında bilgi verdi.

Singh, ABD Başkanının emriyle Suriye'nin doğusunda bulunan, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) ile bağlantılı gruplara ait bir silah deposunun, ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı iki F-16 savaş uçağı tarafından vurulduğunu belirtti.

Bu operasyon ile, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılardan İran'ın sorumlu tutulduğuna dair açık bir mesaj verilmeye çalışıldığını kaydeden Singh, "Bu hava saldırıları, IRGC ve ilgili gruplar tarafından hem Suriye hem de Irak'taki ABD üslerine yönelik devam eden tehdit ve saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildi." dedi.

Singh, ABD'nin söz konusu hava saldırısının, İsrail-Hamas çatışmasına yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmediğini belirterek, ABD'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve bölgede bu çatışmayı tırmandırmaya da niyetinin olmadığını savundu.

Öte yandan Singh, 17 Ekim'den bu yana, Irak'ta 24, Suriye'de de 22 defa olmak üzere ABD ve koalisyon güçlerine toplam 46 defa insansız hava aracı ve roket ile saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda toplam 56 kişinin hafif şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı.

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