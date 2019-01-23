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ABD Temsilciler Meclisi NATO’ya Destek Kanunu'nu onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın 28 ülkeden oluşan NATO ittifakından ayrılma ihtimaline karşı ABD’nin NATO ittifakından çıkmasını engelleyen kanunu büyük çoğunlukla kabul etti.

  • İHA
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Demokratların çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisinde, 22 oya karşı 357 oyla kabul edilerek Senato’ya gönderilen NATO’ya Destek Kanunu, federal fonların 70 yıllık ittifaktan çıkmak için kullanılmasını yasaklıyor.  Cumhuriyetçilerden 22 temsilci kanuna hayır oyu verirken, 28 Cumhuriyetçi ve 26 Demokrat temsilci oy kullanmadı.
 
NATO’ya destek kanunu, NATO’ya ve ittifakın karşılıklı destek maddesine desteği teyit ederken Karadağ’ın ittifaka kabulü ve üye ülkelerin 2024’de kadar gayri safi mille hasılalarının yüzde 2’sini savunmaya ayırmasını öngörüyor.
 
NATO’ya destek kanununun, ABD’nin İran’la yapılan nükleer enerji üretiminin kontrol anlaşmasından ayrılması ve Atlantik ötesi ülkelerle ticaret ve savunma harcamaları sebebiyle yıpranmasından sonra çıkarılması dikkat çekti. ABD Başkanı Trump geçen yaz NATO’dan ayrılma niyetini seslendirirken, geçen hafta ise “Biz yüzde 100 NATO’ylayız fakat üye ülkelere sağlık harcamalarını artırmak için harekete geçmelerini söyledik” dedi.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın kendi savunmasını kurması için harekete geçmesi gerektiğini söyleyince Trump, Macron’a “Önce NATO’ya borcunuzu ödeyin" demişti. Avrupa’nın kendi özel ordusunu kurmasına Almanya Şansölyesi Angela Markel'in de destek verdiği kaydedildi.
 
Temsilciler Meclisinden ‘NATO’ya Destek Kanunu’nu destekleyen milletvekilleri dün yaptıkları basın toplantısında, Soğuk Savaş'ın bitmesinde, Irak ve Afganistan’daki operasyonlarda NATO’nun rolünü övdü.
 

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