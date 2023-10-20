ABD Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi krizi devam ediyor

Temsilciler Meclisinde toplanan 427 üye, McCarthy'nin 3 Ekim'de koltuğundan edilmesinin ardından yeni Temsilciler Meclisi Başkanını seçmek için bugün yine oylama yaptı.

Mecliste çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin adayı Ohio Temsilcisi Jim Jordan, bir önceki seçime göre 5 oy daha kaybederek 194 oy aldı ve başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

Mecliste 221 koltuğa sahip olan Cumhuriyetçilerden 25 üye Jordan'a "hayır" dedi. Cumhuriyetçilerden Jordan'a oy vermeyenlerin rakamı ilk turda 20, ikinci turda da 22 idi.

Diğer yandan 212 sandalyeye sahip Demokratlardan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries için 210 oy çıktı.

Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmesi için adaylardan birinin 217 oya ulaşması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde 17 Ekim'de yapılan ilk oylamada 432 milletvekilinin katıldığı oylamada Jordan 200, Jeffries 212 oy almış, 18 Ekim'de yapılan ikinci oylamada ise Jordan'un oyu 199'a düşerken Jeffries 212 oyu korumuştu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçilememesi Kongre'nin çalışmasında aksamalara neden oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'den istediği 105 milyar dolarlık "acil bütçe" talebinin sonuçlanmasının gecikebileceği kaydediliyor.

105 Milyar dolarlık bütçenin içinden 61,4 milyar doları Ukrayna, 14,3 milyar doları İsrail, 14 milyar doların da ABD'deki sınır güvenliği için harcanması planlanıyor

- TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE BAŞKAN SEÇİMİ "KRİZİ"



ABD'de ocak ayında Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanını seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.

Temsilciler Meclisinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin son anda uzlaşmasıyla McCarthy 15 tur oylamanın ardından ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmişti.

- MCCARTHY'NİN KOLTUĞUNDAN EDİLMESİ



Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçi üyeler, McCarthy'nin, bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak yapılan yoklamalarda yeterli oyu alamayacağı görülen Scalise adaylığını geri çekmişti.

Scalise'in geri çekilmesinin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı aday göstermişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısının ardından ABD siyasetindeki üçüncü önemli isim olarak önem arz ediyor.