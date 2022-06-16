ABD, Suriye'nin kuzeyini işgal için kullandığı PKK/YPG'li teröristleri türlü silahla donattı. On binlerce TIR yardım yolladığı örgüte Pentagon, tanklara kadar onlarca çeşit silah teslim etti.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmayı tasarlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, PKK/YPG'ye şimdiye dek on binlerce TIR dolusu araç, silah ve mühimmat sevk etti. ABD ve Uluslararası Koalisyon bugüne dek müttefiki Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) on binlerce TIR yardım yolladı.

Erbil merkezli yayın yapan PeyamaKurd internet sitesinin haberine göre, Suriye'de varlık gösteren 2 bin kadar ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) SDG'ye vermediği bir tek savaş uçağı ve helikopter gibi 'çok gelişmiş' silahlar kaldı. Bunlar dışında karada pek çok silahla desteklenen SDG'nin elindeki araç ve silahlar şunlar:

HUMWEE: Amerikan ordusunun yıllarca kullandıktan sonra emekliye ayırdığı Humwee tipi zırhlılar SDG'nin kullandığı araçların başında geliyor. Pentagon, şimdiye dek TIR'lar dolusu Humwee gönderdi.

MILAN: 1960'larda Fransız-Alman ortaklığında geliştirilen tanksavar silahı Milan, 2 bin metre menzildeki zırhlı hedefleri tehdit edebiliyor. DSG'nin elinde Milan tipi yüzlerce tanksavar bulunduğu belirtiliyor.

IAG GUARDIAN: Birleşik Arap Emirlikleri üretimi IAG Guardian tipi zırhlı personel taşıyıcılar. SDG'nin elinde 300'ü aşkın Guardian olduğu tahmin ediliyor.

MILAN: 1960'larda Fransız-Alman ortaklığında geliştirilen tanksavar silahı Milan, 2 bin metre menzildeki zırhlı hedefleri tehdit edebiliyor. DSG'nin elinde Milan tipi yüzlerce tanksavar bulunduğu belirtiliyor.

RPG-7: Dünya üzerinde en çok kullanılan 500 metre menzilli güdümsüz roketlerden biri.

BGM-71 TOW: ABD tarafından geliştirilmiş yarı otomatik güdümlü bir tanksavar füzesi olan TOW, SDG'nin elinde bol miktarda bulunuyor.

BRADLEY: Pentagon, ABD ordusunun aktif olarak kullanmakta olduğu silah ve platformları da bedelsiz gönderdi. 250 adet Bradley tipi paletli zırhlı müdahale aracı (ZMA) teslim ettiği belirtildi.

M1117: SDG'nin hedeflerine güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için M1117 olarak bilinen zırhlı taşıyıcı da tahsis edildi.