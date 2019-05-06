ABD: Türkiye'nin Kıbrıs sularında sondaj faaliyeti yürütmesi son derece endişe verici

Krizin gölgesinde Kıbrıs'ta: Siyasi eşitliği yok sayan çözümü kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halihazırda Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin farkında olduklarını belirterek, garantör ülke olarak Türkiye'nin gerekli adımları attığını ve Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak hak iddia ettiği alanda Türkiye'nin beyan ettiği offshore sondaj çalışmalarına başlama niyetinden son derece endişe duymaktadır" dedi.

​Açıklamada, "Türk yetkililere bu faaliyetlere son vermeleri ve taraflara itidalli davranmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Çavuşoğlu Şubat ayında da, yakında Kıbrıs adası açıklarında petrol ve doğalgaz aramaya başlayacaklarını söylemişti.