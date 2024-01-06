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Dünya

ABD, Ukrayna'ya ''Patriot'' tedarik etmekte sorun yaşıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'nin yakında Ukrayna'ya 'Patriot' hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
ABD, Ukrayna'ya ''Patriot'' tedarik etmekte sorun yaşıyor
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New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.

Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan "Patriot" sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.

Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca "Patriot", balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.

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