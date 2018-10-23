ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Riyad’dan detaylı açıklama bekliyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanlığı konutunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yemekli gerçekleşen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ABD’nin tek taraflı olarak çekileceği açıklamasının değerlendirildiği öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye her iki taraftan diplomatlar da katıldı. Görüşmede Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile ilgili değerlendirmenin yanı sıra Suriye’de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.

Washington Riyad’dan açıklama bekliyor

Lavrov ile görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Sekreteri Bolton, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili “Washington olarak yaşanan olayla ilgili Riyad’dan detaylı açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Rusya ile istişareler sürecek”

Bolton, ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ABD’nin tek taraflı olarak çekileceği yönündeki açıklamasına ilişkin, “Bundan sonraki adımda Asya ve Avrupa’daki dostlarımızla istişareler gerçekleştireceğiz. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ve diğer stratejik konularda Rusya ile istişarelere devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda çok fazla diplomasi olacak” dedi. Bolton ayrıca, Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev ile yaptığı görüşmede, silah sınırlandırmasının ayrıntılı bir şekilde ele alındığını kaydetti.