ABD üslerine bir ayda 83 saldırı! Dikkat çeken İsrail detayı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Suriye'de ABD üslerini hedef alan saldırılar, son bir ayda da yoğun şekilde devam etti.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, son bir ayda neredeyse birer gün arayla Haseke, Deyrizor ve Humus'ta ABD'nin 6 üssüne, roket ve İHA'larla 20 farklı seferde en az 83 saldırı düzenlendi.

ABD askerlerinin konuşlandığı Deyrizor'da Koniko Gaz Tesisi ile Ömer Petrol Sahası, Haseke'de Seddadi, Himo ve Harab Cir üsleri ile Humus'ta Tenef üssü bu saldırılarda hedef alındı.

ABD güçleri, üslerdeki hava savunma sistemleriyle roket ve İHA'ların çoğunu hedeflerine ulaşmadan havada imha ederken; az sayıda roket ve İHA, üslerin koruma amacıyla oluşturulan bariyerlerine ulaşıyor.

Bu saldırılara karşılık ABD güçleri, Irak'tan Suriye'ye giren konvoyların yanı sıra Fırat Nehri'nin batı yakasında Elbukemal ile Elmeyadin ilçelerinde konuşlanan İran destekli grupların mevzilerini zaman zaman vuruyor.

Deyrizor'da Koniko Gaz Tesisi'ne 15 Ocak'a düzenlenen roket saldırısında, bir ABD'li askerin yaralandığı iddia edilmişti.

- "ABD İLE İRAN ARASINDA ANGAJMAN KURALLARI DEĞİŞMEDİ"

Suriye merkezli Jusur Araştırma Merkezinde Fırat'ın doğusu konusunda uzman Enes Şevvah, Suriye'de konuşlanan ABD güçleri ile İran'ın bu ülkedeki uzantıları arasında angajman kurallarının sabit olduğunu söyledi.

Şevvah, İran'ın Irak'taki İslami Direniş gurubunun saldırılarının sorumluluğunu üstlenerek, ABD'ye tüm gruplarını kontrol edebileceği mesajını vermek istediğini ifade etti.

Bu saldırıların orta vadedeki amacının, ABD'nin Suriye'deki savaş faturasının yükseltilmesi olduğunu belirten Şevvah, "Aynı zamanda Gazze saldırılarında İsrail'e verilen destekten dolayı ABD'ye baskı kurmak istiyor." dedi.

Şevvah, İran'ın, ABD güçlerinin saldırılarına karşılık verebileceği maksimum sınırı test etmeye ve öğrenmeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunarak, "İran ile ABD güçleri arasındaki çatışmalar, doğrudan çatışma noktasına gelmedi. Bu da ABD ile İran arasında angajman kuralları değişmedi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

- PENTAGON'DAN SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Irak ve Suriye'de bulunan üslerine yönelik 17 Ekim 2023-18 Ocak 2024 döneminde toplam 140 saldırı yapıldığını açıklamıştı.

Singh, saldırıların 57'sinin Irak'ta, 83'ünün de Suriye'de olduğu bilgisini paylaşmıştı.

- ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD'nin Suriye'de askeri müdahalesi, Eylül 2014'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarıyla başladı.

ABD güçleri 2014 yılının sonlarından itibaren, DEAŞ ile mücadele adı altında Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde çok sayıda noktaya yerleşti.

İlk olarak ABD, Ocak 2015'te Aynularab'da (Kobani) askeri üs kurdu, hemen ardından Haseke'nin Rümeylan ilçesinde hava üssü inşa etti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'nin güneyindeki Tenef bölgesindeki üssünün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerle özellikle petrol sahaları civarında çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Burada konuşlanan ABD güçleri ile Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

ABD ordusu, İran destekli grupların saldırılarından korumak için üslerini hava savunma sistemleri ile takviye etmişti.