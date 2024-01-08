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Dünya

ABD üslerine roket ve İHA'lı saldırı

Suriye'nin Haseke ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunuldu.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 20:25 - Güncelleme:
ABD üslerine roket ve İHA'lı saldırı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir üssüne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile Deyrizor'daki Koniko gaz sahasındaki üsse roketle saldırı girişimi yapıldı.

ABD güçlerinin üslerindeki hava savunma sistemleri, İHA ile roketleri hedeflerine ulaşmadan havada imha etti.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

- Yılbaşından bu yana en az 5 kez saldırı gerçekleştirilmişti

Sabah saatlerinde, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli terörist gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roket saldırısı düzenlemişti.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, dün, Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde İran destekli terörist gruplara ait askeri konvoyu hedef almıştı.

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yılbaşından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları ile en az 5 kez saldırı gerçekleştirilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor

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