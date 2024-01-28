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Dünya

ABD üssüne saldırı: Ölü ve yaralılar var!

ABD Başkanı Biden, 'Ürdün'de Suriye sınırı yakınlarında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri öldü, 25 asker yaralandı' dedi.

IHA28 Ocak 2024 Pazar 20:07 - Güncelleme:
ABD üssüne saldırı: Ölü ve yaralılar var!
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Biden, Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısıyla ilgili İran'ı hedef gösterdi. Biden, "Dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi.

Söz konusu saldırının "alçak bir saldırı" olduğunu ifade eden Biden, saldırıda ölen askerleri vatansever olarak nitelendirerek, "Hep birlikte ailelerine karşı taşıdığımız kutsal sorumluluğu yerine getireceğiz. Onların onuruna, şanına layık olmaya çalışacağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158'den fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların çoğu İran bağlantılı gruplar tarafından üstlenildi.

  • dron saldırısı
  • ABD askeri ölümleri
  • Ürdün üssü

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