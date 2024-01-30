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Dünya

ABD üssüne saldırının ardından BM'den uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne saldırının ardından gerginliğin bölgesel yayılma riskine karşı uyardı.

AA30 Ocak 2024 Salı 23:29 - Güncelleme:
ABD üssüne saldırının ardından BM'den uyarı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Bölgedeki hareketlilikten derin endişe duyduklarını aktaran Dujarric, bunun gerginliğin yayılma riskini artırdığını dile getirdi.

Dujarric, "Gerginliğin yayılması da son görmek istediğimiz şey." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne hafta sonu düzenlenen saldırıyla ilgili son 2 günde Ulusal Güvenlik Konseyini 3 kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.

ABD üssüne yapılan saldırıdan, "silahları temin ettiği için" dolaylı olarak İran'ı sorumlu tutan Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." açıklamasında bulunmuştu.

  • BM uyarıyor
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