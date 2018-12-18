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ABD, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasına ilişkin Başkanlık Talimatnamesi'ni imzaladı.

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Trump, "Uzay Kuvvetleri Komutanlığının Birleşik Muharip Komutanlık olarak kurulması" başlıklı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e hitaben kaleme aldığı 2 sayfalık Başkanlık Talimatnamesi ile uzun zamandır konuşulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulması sürecini resmileştirdi.

Kararnamede, komutanlığın kurulmasıyla ilgili Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü belirten Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Uzay Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilecek subayların belirlenmesini istediğini ifade etti.

Trump kararnamede ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının görevlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Uzay Kuvvetleri Komutanlığını, (1) Birleşik bir Muharip Komutanlığın sorumluluklarıyla, (2) Stratejik Kuvvetler Komutanlığının daha önce üstlendiği uzay ile ilgili sorumluluklarla, (3) Uzay Operasyonları Kuvvetleri için Müşterek Kuvvet İstihdam ve Eğitim birimlerinin sorumluluklarıyla görevli kıldım. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kapsamlı görev ve yetki listesine güncel Birleşik Komutanlık planında yer verilecektir."

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in desteklediği uzay için ayrı komutanlık kurulması konusu ülkede uzun süredir tartışılıyordu.

Pentagonun bu bu yıl yayımladığı Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nde "kalabalık ve karmaşık" hale gelmesi nedeniyle uzay bir "savaş alanı" olarak tanımlanmıştı.

Çin'in "Dong Neg 3" uydularına karşı kullanılabilecek menzile sahip balistik füzesini test etmesi, Rusya'nın da "Kosmos 2521" adlı "katil uydu" olarak bilinen uydusunu test ettiğini açıklaması ABD'de kaygı ile karşılanmıştı.

Çin ve Rusya'nın uzaya yönelik hamlelerinin ABD'yi Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurmaya sevk ettiği belirtiliyor.

ABD ordusunda, şu anda Avrupa Kuvvetleri (EUCOM), Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Indo-Pasifik Kuvvetleri (PACOM), Afrika Kuvvetleri (AFRICOM), Kuzey Saha (NORTHCOM) Güney Saha (SOUTHCOM) ve Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) olmak üzere 7 muharip komutanlık bulunuyor.

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