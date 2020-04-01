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Dünya

Çinli bilim insanından ilginç çıkış: ABD ve Avrupa'daki en büyük yanlış virüse karşı maske takmamak

Çinli bilim insanı George Gao, ABD'de yayımlanan 'Science' dergisine verdiği demeçte, yeni tip koranavirüs (Covid-19) virüsüne karşı maske takmamanın büyük bir yanlış olduğunu söyledi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:41
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Çin’de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Genel Direktörü olarak görev yapan George Gao, ülkesinde salgınla mücadeledeki deneyimlerini aktarırken, "ABD ve Avrupa’daki en önemli hata, insanların virüsten korunmak için hala maske takmaması" dedi.

Virüsünün insandan insana "solunum damlacıklarından" geçtiğini söyleyen Gao, bunu önlemenin tek yolunun da maske takmak olduğunu ifade etti.

Sosyal izolasyonun en önemli tedbir olduğunu hatırlatan Çinli uzman, virüse yakalan hastaların tecrit edilmesinin ise ikinci önemli adım olduğunu vurguladı.

Çinli uzman, virüsle temas eden herkesin karantina altına alınmasının önemine değinirken, bu kişilerin tespit edilmesi ve karantina altına alınmasının önemli bir zamanlarını aldığını söyledi.

George Gao, insanların bir araya gelmesinin kesinlikle önüne geçilmesi ve yine insanların bir yerden bir yere geçmesinin tamamen yasaklanmasının gerekli olduğunu savundu.

SAHRA HASTANELERİ ÖNEMLİ

Tedavi altındaki hastaların kesinlikle tecrit edilmesinin önemine değinen Gao, bu yüzden Çin’de sahra hastaneleri oluşturduklarını ve stadyumlara yine hastaneler kurduklarını söyledi.

Gao, Çin’de salgının yayılma hızının artık düştüğünü ve mevcut vakaların da dışarından geldiğinin görüldüğünü belirtirken, Çin’den herkesin virüse karşı bağışıklık sisteminin tamamen geliştiği düşüncesinin ise doğru olmadığını söyledi.

Çinli bilim adamı fareler ve maymunlar üzerdeki aşı çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti. (Euronews)

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