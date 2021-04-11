İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2021 Pazar / 29 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Güney Kore istihbaratları: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi
Dünya

ABD ve Güney Kore istihbaratları: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi

ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini açıkladı.

DHA11 Nisan 2021 Pazar 13:51 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 13:57
ABONE OL

ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini duyurdu. Dev denizaltının suya indirilmek için doğru zamanı beklendiği ifade edildi.

"ABD'YE BASKIYI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN BEKLENİYOR"

Güney Kore medyasına konuşan yetkililer, "Hem Güney Kore hem de ABD istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin Temmuz 2019'da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk denizaltının yapımını çoktan bitirdiği değerlendirmesini yaptı. Yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak da dahil olmak üzere, denizaltının stratejik bir etki yaratması için doğru zamanlamayı gözden geçirdiğini değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.