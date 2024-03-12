Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ve kuzeyindeki Sada şehrine toplam 18 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalı Telegram sayfasındaki haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde kentinin batısındaki el-Cubbane bölgesine 3 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yine aynı televizyonda verilen haberde, Sada kentine bağlı Mecz ilçesindeki Tahiye bölgesine, ABD ve İngiliz güçleri tarafından 5 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucunda can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmezken, söz konusu gelişme hakkında ABD ve İngiltere tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

HUDEYDE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Öte yandan Husilerin daha önce yaptığı çeşitli açıklamalara göre, ABD ve İngiltere tarafından Hudeyde'ye bağlı Bacil ilçesindeki el-Arac bölgesi ve Es-Salif ilçesine bağlı Ras İsa bölgesine toplam 10 hava saldırısı gerçekleştirildi. Açıklamalarda, Husiler'den saldırılar sonucu can ve mal kaybına dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hudeyde, uluslararası havalimanı ve 3 limanla Kızıldeniz'de uzun sahil şeridine sahip stratejik önemi olan bir kent olarak dikkati çekiyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.