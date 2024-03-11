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Dünya

ABD ve İngiltere'den Hudeyde'ye hava harekatı

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine 6 saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'den Hudeyde'ye hava harekatı
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Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı Bacil ilçesindeki el-Arac bölgesine 3 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının, Hudeyde'nin Es-Salif ilçesine bağlı Ras İsa bölgesine de 3 kez saldırıda bulunduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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