ABD ve İngiltere'den Husiler'e yönelik 300 sava saldırısı!

Husilere bağlı El-Mesire kanalının haberine göre, Husilerin sözde Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Azzi bir basın toplantısı düzenledi.

Saldırıların başladığı ocak ayından bu yana ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yaklaşık 300 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Azzi, kendilerine saldıranın ABD olduğunu ve karşılık verileceğini belirtti.

Yemen'e yapılan saldırıya sessiz kalamayacaklarını, bunun, Gazze ve Filistin'e yönelik tutumlarını etkilemeyeceğini söyleyen Azzi, tüm imkanlarını Gazze'ye destek için kullandıklarını, İsrail saldırılarını durdurana kadar da durmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Azzi ayrıca Suudi Arabistan ile Yemen konusunda barış yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin oluşturduğu engeller bulunduğunu kaydetti.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.