Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 6 hava saldırısı daha düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesire televizyonu, ABD ile İngiltere'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırıların sayısına ilişkin güncel rakamı paylaştı.

Buna göre, Hudeyde'nin Et-Tıhayta ilçesine bağlı El-Faze bölgesine 2, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na 1, Es-Salif ilçesine bağlı Ras İsa bölgesine de 3 hava saldırısı düzenlendi.

BİR GÜNDE 10 BOMBARDIMAN

Böylelikle Hudeyde'ye bir gün içinde 10 hava saldırısı düzenlenmiş oldu.

Kanalın daha önceki haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı El-Cah bölgesine 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 73 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, liderlik ettiği gruba ait El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ona karşılık tepkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi lider, "Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla operasyonlarımızın başladığı Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde (İsrail, Amerikan ve İngiliz bağlantılı) 73 gemi ve mavnayı hedef aldık." dedi.

GAZZE İÇİN KIZILDENİZ'DE GEMİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.