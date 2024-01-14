ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısında ''Güney Kıbrıs'' detayı!

Yemen'deki Husi güçlerine saldırılarda ABD'yle ortak hareket eden İngiltere, diğer Orta Doğu operasyonlarında olduğu gibi yine Kıbrıs Adası'ndaki egemen üs bölgelerini kullanıyor.

Bu durum Güney Kıbrıs'taki Rum basınında da konu oldu.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, ABD ve İngiltere'nin, Kıbrıs Adası'ndaki iki İngiliz askeri üssünden biri olan "Ağrotur"dan kalkan uçaklarla Yemen'deki hedefleri vurması Rum gazetelerinin manşetlerinde veya birinci sayfalarında fotoğraf desteğiyle yer aldı.

Politis, "Husi'nin Etkisizleştirilmesi Uluslararası Denizciliğe Can Yeleği... Kıbrıs ekonomisine Ciddi tehlike... Kıbrıs Amerikan-İngiliz Operasyonunu Destekliyor" başlığıyla haberi manşetten gördü.

Rum yönetiminin, "Avrupa'nın içerisindeki 3'üncü, dünyanın 11'inci en büyük ticari gemi filosuna (bandıra) sahip ülke" olarak Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarından olumsuz etkilendiğini yazan Politis, "Dünya denizcilik merkezi olarak varlığını güvence altına alacak her türlü eyleme destek vermenin hem Rum yönetiminin, hem de merkez olarak Güney Kıbrıs'ı seçen ticari gemilerin çıkarına olduğunu." yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ve İngiltere'nin askeri operasyonunu "bağırmadan" desteklemekte olduğuna dikkat çekilen haberde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis'in, "Herhangi bir askeri operasyona müdahil olmuyoruz ancak denizci bir bölge devleti olarak serbest ve güvenli denizciliği tehdit eden ve bölge güvenliğini riske sokan bütün faaliyetlere derhal son verilmesi gereğine açık destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Haravgi, "Ağrotur Üssünden Hava Saldırıları Kıbrıs'ı Tehlikeye Atıyor... TümKıbrıs Barış Konseyi, İngiliz Üsleri Karşıtı Eyleme Toplu Katılım Çağrısı Yapıyor" başlıklı manşetinde, İngiliz üslerinin bölgedeki hava saldırıları için saldırı üssü olarak kullanılması, Rum yönetiminin ise Kuruluş Güvenlik ve Garanti anlaşmalarının öngördüğü gibi İngiltere ile iletişim içerisinde olduğunu açıklamakla yetinmesinin endişe yarattığını vurguladı.

- TÜMKIBRIS BARIŞ KONSEYİ, AĞROTUR ÜSSÜ ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ DÜZENLEYECEK



"TümKıbrıs Barış Konseyi"nin "ABD ve İngiltere Kıbrıs'ı açık açık, bölge halklarına karşı saldırı üssü haline getirdi" vurgusu yaparak yarın saat 11.00'de Ağrotur üssü önünde düzenlenecek protesto eylemine katılım çağrısı yaptı.

ABD ve İngiltere'nin, perşembe gecesi Ağrotur askerî üssünden kalkan uçaklarıyla Yemen'deki Husi hedeflerini bombalamasının "Kıbrıs'ı ifşa ettiğini ve Orta Doğu'daki savaşın yayılması tehlikesinin parçası haline getirdiğini" belirten konsey, "Kıbrıs, kasırganın göbeğinde bulunuyor" uyarısı yaparak Rum Yönetimi'nin İngiliz üslerinin askerî faaliyetleri hakkında izahat istemesi ve bu faaliyetlere derhal son verilmesini talep etmesini istedi.

Haravgi, yarın Ağrotur üssü önünde düzenlenecek ve Rum Çevre Hareketi'nin de destek verdiği protesto eylemine toplu katılım çağrısı yapan aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisinin (AKEL) yakın coğrafyadaki savaşın, bölgeye yayılma riskiyle varlığını sürdürdüğüne, bu durumun Kıbrıs'ı ciddi tehlikelere maruz bıraktığını belirtti.

Habere göre, parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail'i Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmesine rağmen İsrail'in, müttefiklerinin tam desteğiyle Filistinlilere yönelik projelerini uygulamaya devam ettiğine dikkat çeken AKEL, ABD ve İngilizlerin Kıbrıs'ı savaş projelerini uygulamak için saldırı üssü olarak kullanırken Hristodulidis hükümetinin henüz çıkıp, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da savaş suçu işlediğine dair tek kelime söylemediğine dikkati çekti.

Fileleftheros, Gotsis'in açıklamasını "Kıbrıs'ın Husilere Karşı Operasyonlara Hiçbir Müdahiliyeti Yok... Dışişleri Bakanlığı'ndan Üslerin İngiliz Uçakları Tarafından Kullanılmasına İzahat" başlığıyla aktardı.

- RUM YÖNETİMİ, İNGİLTERE'NİN GÜNEYDEKİ ÜSLERDEN SALDIRILARINA TEPKİ GÖSTERMEMİŞTİ



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, Rum yönetiminin, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini gözlemlemekte olduğunu belirtirken, serbest ve güvenli denizciliği tehdit eden, bölgenin güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerin de derhal sonlandırılması gerektiğini söylemişti.

İngiliz uçaklarının, Ağrotur üssünden kalkmasını yorumlamasının istenmesi üzerine Gotsis, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kullanımına yönelik olarak, Kuruluş Antlaşması ve ona eşlik eden belgelerle belirlenen çerçeve dahilinde Birleşik Krallık ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etmişti.

Bir İngiliz hükümet yetkilisi, dört İngiliz Typhoon tipi savaş uçağının 11 Ocak'ta Kıbrıs'taki İngiliz hava üssünden ayrıldığını bildirmişti.