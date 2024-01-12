İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0978
  • EURO
    32,9863
  • ALTIN
    1977.5
  • BIST100
    7875.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarıyla ilgili Rusya'dan yeni açıklama
Dünya

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarıyla ilgili Rusya'dan yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının küresel barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirterek 'ABD ve müttefiklerinin sorumsuz eylemlerini şiddetle kınıyoruz.' dedi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 12:49 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarıyla ilgili Rusya'dan yeni açıklama
ABONE OL

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kızıldeniz ile ilgili sergilediği pozisyonun "bölgede gerilimi tırmandırmak için bahane olduğunu" vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD ve müttefiklerinin sorumsuz eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Kızıldeniz bölgesinde büyük çaplı askeri gerginliğin artması, Yemen meselesinin çözüm sürecinde kaydedilen olumlu eğilimleri yok edebilir, tüm Orta Doğu bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırabilir. Tüm uluslararası toplumu bu eylemleri kınamaya ve durumun daha da gerginleşmesini önlemek amacıyla uluslararası girişimleri pekiştirmeye çağırıyoruz. Yasa dışı koalisyonun maceracı eylemleri, küresel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturuyor."

Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin acilen toplanmasını talep ettiklerini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Amerikalılar, Yemen'de Husilere karşı yeni bir cephe açarak dikkatleri, vesayetinde olan Kiev'deki sorunlu suçlamalardan uzaklaştırdı. Onlarla ilgili sorunlar çok korkunç." ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.