ABD ve İsrail arasında ''İran'' anlaşması! Karşılığında 'Refah' planı kabul edildi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 195. gününde sürüyor.

ABD'NİN, İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRMAMASI KARŞILIĞINDA "REFAH'A SALDIRI PLANINI KABUL ETTİĞİ" İDDİA EDİLDİ

ABD'nin, İran'a kapsamlı bir saldırıya girişmemesi karşılığında İsrail'in yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı "Refah'a saldırı planını kabul ettiği" öne sürüldü.

Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed'in Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile İsrail uzun zamandır tartışılan Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'a saldırı konusunda anlaştı.

İsrail'in, İran'ın 13 Nisan'da yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle başlattığı saldırılarına misilleme yapacağı yönünde beklentiler sürerken, ertelendiği bildirilen Refah'a saldırı planına ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi.

Adı açıklanmayan Mısırlı yetkili, "Amerikan yönetimi, İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenlememek karşılığında işgal hükümetinin (İsrail) Refah'a askeri operasyonla ilgili daha önce sunduğu planı kabul etti." dedi.

Yetkililer, Mısır hükümetinin de Refah'a planlanan saldırının muhtemel etkileriyle başa çıkabilmesi için hazırlıklar yaptığını kaydetti.

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

- GAZZE'DE YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI REFAH



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.



Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli kentlere ve beldelere baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgeleri yoğun topçu ateşiyle vurdu.

İsrail'e yönelik boykot çalışmalarına destek vermek amacıyla "No Thanks (Hayır teşekkürler)" isimli boykot uygulamasını geliştiren ve bu nedenle işten çıkarılan Filistin asıllı yazılım mühendisi Ahmed Bashbash, "Hayatımı etkileyeceğini bilerek küçük de olsa ülkeme yardım etmek istedim." dedi.

İrlandalı gazeteci-yazar David Cronin, hakkında "vatandaş tutuklaması" girişiminde bulunduğu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini savunarak, "Bence Ursula von der Leyen'in aslında gerçek otoriteler tarafından tutuklanması gerek." dedi.

ABD'nin, İran'a kapsamlı bir saldırıya girişmemesi karşılığında İsrail'in yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı "Refah'a saldırı planını kabul ettiği" öne sürüldü.

Gazze'nin Beyt Hanun kentine havadan atılan yardımlardan almak için babasıyla birlikte bölgeye giden 12 yaşındaki Filistinli çocuk Nemr el-Nemr, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralı haldeyken İsrail güçleri tarafından tutuklanan ve darp edilen Nemr, gözaltına alınmasının dördüncü gününde Soroka Askeri Hastanesi'ne nakledilerek ameliyatlar geçirdi. Hastanede tek başına bir odada tutulduğunu aktaran Gazzeli çocuk, 15 gün sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Refah'ta ailesinin kaldığı çadıra getirilen Nemr, aldığı yaralar sonucu sağlık durumu giderek kötüleşiyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun 24 saatten fazla süren baskın ve saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinden çekilmesiyle birlikte bölgede bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı. Bölge sakinleri hasar alan yapıları inceledi.

04:21 Birleşmiş Milletler Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, İsrail yönetiminin ajansın kapatılmasına yönelik çağrılarına atıfta bulunarak "UNRWA'yı kapatma çağrıları milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor" dedi. Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi'ne UNRWA'nın rolünü güvence altına alma çağrısı yaptı.

04:02 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 3 daimi üyesi ABD, Rusya ve Çin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), görevine devam etmesinin bölgedeki insani yardımlar açısından önemini ön plana çıkaran açıklamalarda bulundu.

03:50 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıda Cezayir, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) varlığını ve çalışmalarını savundu.

02:13 Avrupa Birliği (AB), İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım uygulama kararı aldı.

02:11 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) Temsilcisi Ziyad Ebu Amr, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek sağlanması ve Gazze Şeridi'ne uyguladığı açlığı durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

01:13 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında 5'i çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli hayatını kaybetti.

00:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, "İsrail hükümeti, UNRWA'ya yönelik karalayıcı kampanyasını doğrulanmamış iddialarla sürdürüyor." dedi.

00:30 Hamas Hareketinin Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, ellerinde tuttukları İsrailli esirleri gerçek bir anlaşma olmaksızın katiyen teslim etmeyeceklerini açıkladı.

00:00 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Beyt Hanun beldesinden güçlerini çekerken, Gazze kentine yönelik hava saldırılarını artırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, birçok bina ve evleri yerle bir ederek sakinlerini göçe zorladığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildi. Daha sonra Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine ve Deyr el-Belah beldesinin doğusuna yönelik yoğun top atışları ve hava saldırıları başlatıldı. İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik artırdığı hava saldırılarında 2'si çocuk 17 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.