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El-Udeyd Hava Üssü'nün genişletilmesi konusunda anlaşma imzalandı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Washington ve Doha yönetimi El-Udeyd Hava Üssü'nün genişletilmesi konusunda anlaşmaya vardı.'

  • star.com.tr
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ''Washington ve Doha yönetimi El-Udeyd Hava Üssü'nün genişletilmesi konusunda anlaşmaya vardı.'' dedi.

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Pompeo, "Bu üs bizim için çok önemlidir ve Katar’a güçlerimizi orada güçlerimize ev sahipliği yaptığı için minnettarız.'' ifadelerini kullandı.

Pompeo basın toplantısında, "Birlikte çalıştığımızda hepimiz daha güçlüyüz. Ortak bir sorunların çözümünde, ortak hedeflere sahip ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar hiçbir zaman yardımcı olmuyor" dedi.

Katar'daki askeri üs, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığına (AFCENT) ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 11 bin personeli barındıran üs,  başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısında yer alıyor.

El-Udeyd Hava Üssü'nde, Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de bulunuyor.

Geçtiğim yılın temmuz ayında Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden El-Udeyd Hava Üssü'nü genişletme projesinin temelini atmıştı.

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