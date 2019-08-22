ABD ve Rusya söyledi İsrail jetleri Irak’ı vurdu!

Terör devleti İsrail’in, Irak’taki İran destekli grupları ‘ABD ve Rusya’dan aldığı onayla’ vurduğu iddia edildi. Arap gazetesi Şarku’l Avsat, Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Washington ve Moskova’dan aldığı onayla son haftalarda İran’ın Irak’ta bulunan silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini belirtti. İsrail’in ABD ve Rusya’dan aldığı onayı resmi olarak duyurmaması konusunda tarafların anlaştığı aktarılan haberde, Irak’ın Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi’ye ait askeri üste önceki gün patlamalar meydan geldiğine işaret edildi. Öte yandan, Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Kerim İleyvi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, İsrail’in Haşdi Şabi’yi ABD’den aldığı tam istihbaratla vurduğunun açık olduğunu ileri sürdü.