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ABD ve Rusya'da merak uyandıran hareketlilik: Putin ve Pence'den acil görüşmeler

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin New Hampshire'daki programını iptal ederek aniden Washington'a dönme kararı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in programını iptal ederek Savunma Bakanı ile ani görüşeceği haberleri dünya genelinde merak konusu oldu. Sosyal medyada dolanan başka bir iddiaya göre ise Avrupa Birliği'nin bir güvenlik toplantısı yapacağı konuşuluyor.

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ABD ve Rusya’nın en üst kademelerinde yaşanan hareketlilik merak uyandırdı. Önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in New Hampshire’da programını iptal ederek acilen başkent Washington’a çağrıldığı açıklandı. Hemen ardından da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü programını iptal edip Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşeceği haberi geldi.

Putin ile Şoygu’nun, bugün nükleer bir Rus denizaltısında yangın çıkması ve 14 denizcinin yaşamını yitirmesini ele alacağı belirtildi. Sosyal medyada ise Avrupa Birliği’nin de bir güvenlik toplantısı yapacağı yönünde teyit edilmeyen iddialar var. Tüm bu hareketlilik dünya çapında merak uyandırdı.

PENCE'İN ZİYARETİNİ İPTAL ETMESİ: BEYAZ SARAY'A GÖRE ACİL DURUM DEĞİL

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı. 

ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı. 

Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil." dedi.

Beyaz Saray, Pence'in seyahatini neden iptal ettiğine açıklık getirmezken, Mike Pence'in Washington'da kalacağını ancak spesifik olarak Beyaz Saraya çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

 

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